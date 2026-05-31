Usa attaccano presunta drug boat nel Pacifico orientale | 3 morti
Sabato, l’esercito statunitense ha attaccato un’imbarcazione nel Pacifico orientale, sospettata di traffico di droga. Nell’operazione sono morti tre uomini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altri coinvolti. L’attacco si è svolto senza ulteriori incidenti noti. La nave colpita non ha ancora fornito commenti.
(LaPresse) – L’esercito degli Stati Uniti ha compiuto un nuovo attacco, nella giornata di sabato, contro un’imbarcazione accusata di traffico di droga nel Pacifico orientale, provocando la morte di tre uomini. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato l’operazione, descrivendo il mezzo come coinvolto in “operazioni di narco-traffico” e gestito da un’organizzazione terroristica. Non sono state, tuttavia, fornite prove a supporto di queste affermazioni. L’azione fa parte di una campagna di mesi contro le imbarcazioni sospettate di trasportare droga attraverso Mar dei Caraibi e Pacifico orientale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
US strikes another alleged drug boat in Caribbean, killing 2
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