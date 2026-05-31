Usa attaccano presunta drug boat nel Pacifico orientale | 3 morti

Notizia in breve

Sabato, l’esercito statunitense ha attaccato un’imbarcazione nel Pacifico orientale, sospettata di traffico di droga. Nell’operazione sono morti tre uomini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altri coinvolti. L’attacco si è svolto senza ulteriori incidenti noti. La nave colpita non ha ancora fornito commenti.