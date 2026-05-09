Attacco nel Pacifico orientale | l’esercito USA colpisce un’imbarcazione sospettata di traffico di droga

Un’operazione nel Pacifico orientale ha portato all’intercettazione e all’abbattimento di un’imbarcazione sospettata di traffico di droga da parte dell’esercito statunitense. L’azione è stata condotta dal comando sud-occidentale delle forze armate statunitensi, che ha confermato il coinvolgimento della nave in attività illecite e ha comunicato di aver agito di conseguenza. Nessun dettaglio è stato fornito sulla provenienza o sulla destinazione dell’imbarcazione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione del Southcom e bilancio in crescita. L’esercito degli Stati Uniti ha comunicato di aver intercettato e colpito un’imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di stupefacenti nel Pacifico orientale. L’azione, resa nota dal comando militare americano per l’America Latina e i Caraibi (Southcom), è stata accompagnata dalla diffusione di un video dell’operazione. Secondo quanto riferito, due persone sono rimaste uccise, mentre una terza sarebbe sopravvissuta all’attacco. L’imbarcazione, come riportato in un messaggio pubblicato su X dal Southcom, avrebbe seguito rotte note per il narcotraffico nei Caraibi e sarebbe stata coinvolta in attività illegali legate alla distribuzione di droga.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco nel Pacifico orientale: l’esercito USA colpisce un’imbarcazione sospettata di traffico di droga ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX US military strikes another alleged drug boat in the Eastern Pacific, killing 6 Notizie correlate Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di drogaNuovo attacco degli Stati Uniti nel Pacifico orientale contro un’imbarcazione sospettata di traffico di droga. L'esercito Usa attacca un'imbarcazione nel Pacifico (e pubblica il video): "Trasportava stupefacenti"L'esercito statunitense ha annunciato di aver colpito un'imbarcazione sospettata di trasportare narcotici nel Pacifico orientale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Narcos, gli Usa colpiscono un’altra barca nel Pacifico: tre morti; Usa, nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: 3 morti; L'esercito Usa attacca un'imbarcazione nel Pacifico (e pubblica il video): Trasportava stupefacenti; Tre sospetti narcoterroristi uccisi in un attacco militare statunitense contro una nave trafficante di droga nel Pacifico orientale. USA, nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: 3 mortiL’esercito degli Stati Uniti ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare ... msn.com Usa attaccano barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: tre morti(LaPresse) L'esercito degli Stati Uniti ha sferrato un altro attacco contro un'imbarcazione sospettata di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L'attacco è avvenuto i ... msn.com Com'è dritta la costa orientale della penisola di Cà Mau reddit