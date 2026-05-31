Nella notte a Pontetetto, un uomo di 42 anni è stato aggredito da tre sedicenni. L’uomo li aveva rimproverati per il rumore causato dai motorini in via di Vitricaia. I minorenni hanno reagito con violenza, colpendolo e ferendolo. La vittima ha subito lesioni e sono intervenuti i soccorsi. La polizia sta indagando sull’episodio e cerca di identificare i responsabili.

Grave episodio di violenza avvenuto nella notte di ieri a Pontetetto, in via di Vitricaia, dove un uomo di 42 anni è stato aggredito brutalmente da tre minorenni a cui, vista la tarda ora, aveva chiesto di non scorrazzare con i motorini. Secondo quanto riportato dalla Questura, il 42enne sarebbe uscito di casa poco prima della mezzanotte perchè infastidito dal forte rumore e avrebbe iniziato a rimproverare i tre giovani. La reazione è stata immediata: l’uomo è stato aggredito a calci e pugni e una volta al pronto soccorso, dove è stato portato d’urgenza, gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 40 giorni. Il danno più grave riportato dall’uomo sarebbe la frattura della mascella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uomo aggredito da tre sedicenni. Li aveva rimproverati per il rumore

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