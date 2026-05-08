Tre alpini salvano la vita a un uomo colto da un malore Salis li invita a Tursi

Mercoledì pomeriggio al Porto Antico di Genova, tre alpini sono intervenuti per aiutare un uomo colto da un arresto cardiaco nei pressi del Bigo. La sindaca di Genova ha espresso pubblicamente gratitudine per l’intervento dei soccorritori, invitandoli a Tursi. L’episodio si è verificato nella zona portuale e ha visto protagonisti i tre alpini che hanno prestato assistenza immediata all’uomo.

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La sindaca di Genova, Silvia Salis, rivolge pubblicamente il proprio ringraziamento ai tre alpini intervenuti mercoledì pomeriggio al Porto Antico per prestare soccorso a un uomo colto da un arresto cardiaco nella zona del Bigo. "A nome mio e della città voglio ringraziare Gabriele Ponti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Colto da malore, agenti gli salvano la vitaIl sovrintendente e caposquadra Michele Candito e l’assistente capo coordinatore Jean Paul Marino del Reparto Mobile di Senigallia hanno salvato la... Leggi anche: Choc ai giardini, morto un uomo colto da malore Contenuti di approfondimento Tre alpini salvano la vita a un uomo colpito da malore, il ringraziamento della sindaca SalisLa sindaca di Genova, Silvia Salis, rivolge pubblicamente il proprio ringraziamento ai tre alpini intervenuti mercoledì pomeriggio al Porto Antico per prestare soccorso a un uomo colto da un arresto c ... genova.repubblica.it Adunata Alpini: tre 'penne nere' salvano la vita a infartuato al Porto Antico, Salis li invita a TursiSindaca: Questo episodio ci ricorda ancora una volta lo spirito più autentico delle penne nere: esserci quando c'è bisogno ... telenord.it