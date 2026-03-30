Napoli sedicenni accoltellati da un coetaneo Tre colpi a me sette a mio cugino Abbiamo litigato per delle ragazze

Due sedicenni sono stati feriti con un coltello durante una lite avvenuta in un'area pubblica. Secondo le testimonianze, uno dei giovani ha subito tre fendenti, mentre il suo cugino ne ha ricevuti sette. La discussione, nata per motivi legati a questioni sentimentali, è degenerata in violenza improvvisa, con l'aggressore che si sarebbe avvicinato mentre i ragazzi parlavano con un gruppo di amici.

«Noi stavamo là con la comitiva, stavamo parlando. È venuto mentre parlavamo e ha iniziato con le mani subito, senza dare il tempo e ha estratto il coltello ». Queste le parole di uno dei due ragazzi accoltellati da un 15enne a Marano, quartiere a nord di Napoli. Il giovane è stato intervistato da Ore 14, la trasmissione di Milo Infante in onda su Rai2. «Ha dato tre coltellate a me e sette a mio cugino. Poi non l’ho più visto, è scappato. Io sono intervenuto per difendere mio cugino. La lite è nata per delle scemità, per delle femmine. Ora ho solo una ferita più grave, però sto bene. La ferita all’addome è quella che preoccupa di più». I fatti. 🔗 Leggi su Open.online

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