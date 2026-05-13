Uomini e Donne | Alessio sceglie Debora e lascia lo studio Rosanna in lacrime

Durante una puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ha annunciato di aver scelto Debora Bragetti come sua dama. Dopo averle dedicato una serenata, l'uomo ha deciso di lasciare lo studio, lasciando Rosanna in lacrime. La scena ha suscitato reazioni tra i presenti, creando un momento di forte emozione in trasmissione.

Colpo di scena nel Trono Over di Uomini e Donne: Alessio Pilli Stella sceglie Debora Bragetti e lascia lo studio dopo una serenata. Rosanna Siino scoppia in lacrime davanti alle telecamere. Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 13 maggio 2026, con Maria De Filippi alla conduzione e gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in studio. Il protagonista assoluto della puntata è stato il Trono Over, con la decisione di Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti di lasciare insieme il programma. Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti escono insieme da Uomini e Donne Come accade ogni anno in questo periodo, il parterre del Trono Over inizia lentamente a svuotarsi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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