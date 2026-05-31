Unione Europea | il sogno del 1989 frenato dai governi nazionali

Nel 1989, l’Unione Europea puntava a rafforzare il Parlamento europeo, ma i governi nazionali hanno scelto di aggirare quella volontà. I ministri hanno adottato decisioni che hanno ridotto il potere del Parlamento, modificando le regole e limitando le competenze dell’assemblea legislativa europea. Questa operazione ha indebolito la capacità di rappresentanza democratica, modificando l’equilibrio tra le istituzioni europee e nazionali.

? Punti chiave Perché i governi nazionali scelsero di scavalcare il voto del 1989?. Come hanno fatto i ministri a svuotare il potere dell'Europarlamento?. Chi ha guidato la resistenza contro il progetto federale di Spinelli?. Quali conseguenze ha avuto il passaggio alla gestione intergovernativa oggi?.? In Breve Referendum 18 giugno 1989 con 29.158.656 elettori italiani favorevoli all'integrazione.. Consenso dell'88,03% dei votanti per il progetto federale di Altiero Spinelli.. Uso dell'articolo 236 del Trattato CEE per attivare la procedura intergovernativa.. Morte di Altiero Spinelli il 23 maggio 1986 e successivi tentativi referendari.. Il tradimento del progetto federale: la memoria del referendum del 1989 e la resistenza delle diplomazie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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