80 anni Vespa | il sogno dei giovani 1969-1989

Nel periodo tra il 1969 e il 1989, la Vespa ha visto una trasformazione significativa, passando da un mezzo essenziale a un simbolo di svago e stile di vita. La produzione di scooter Piaggio ha guadagnato popolarità, con la versione più iconica che si distingue come una delle preferite tra i giovani. Questa fase rappresenta una tappa importante nella storia del marchio, che ha segnato un'evoluzione nel modo di muoversi e di vivere degli italiani.

Terza puntata dell'epopea Vespa. Da mezzo utilitario a mezzo per il tempo libero, lo scooter Piaggio trionfa sul mercato soprattutto con la «50 Special». Nel 1977 nasce la «PX», il modello di maggior successo della gamma Vespa, con oltre 3 milioni di unità prodotte. «Chi Vespa.mangia le mele». Con questo slogan ideato da Gilberto Filippetti per il lancio della «50 Special» si apriva un nuovo decennio nel cammino dello scooter Piaggio. Gli anni Settanta saranno la consacrazione di un mezzo non più solo utilitario, da allora rivolto ad una clientela giovane (e giovanissima) o per gli spostamenti rapidi in città sempre più trafficate. Piaggio si presenta al nuovo decennio con due bestseller «small frame», la già citata «50 Special», che dal 1972 vedrà l’adozione delle più sicure ruote da 10 pollici e dal 1975 del cambio a 4 marce.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - 80 anni «Vespa»: il sogno dei giovani (1969-1989) Notizie correlate Vespa: 80 anni fa nasceva a Pontedera uno dei simboli dell’Italia del dopoguerraLa Vespa compie ottant’anni e continua a essere uno dei simboli più riconoscibili dell’industria e dello stile italiano nel mondo. La Vespa compie 80 anni, il simbolo motociclistico dell'ItaliaSe l'Italia avesse due ruote, sarebbe una Vespa! Compie 80 anni il simbolo motociclistico per eccellenza del Bel Paese: il brevetto della Vespa venne... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vespa, 80 anni di icona; Gli 80 anni della Vespa, le foto del maxi raduno; Gli 80 anni della Vespa: i club bresciani tra tradizione e futuro; Apulia Vespa Day 2026: il raduno che celebra gli 80 anni del mito italiano. La Vespa compie 80 anni, l’evoluzione tra storia e designDal brevetto presentato il 23 aprile 1946 alla versione elettrica: l’epopea di una delle icone italiane più riconoscibili nel mondo ... giornaledibrescia.it La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempoIl 23 aprile 1946 nasceva un simbolo di libertà che ha segnato la storia d’Italia. Per celebrare l’80esimo compleanno, apriamo gli album dei ricordi: partecipa anche tu, mandaci il tuo scatto all’indi ... lanazione.it Addio a Davide Cacciatore, memoria storica della Vespa e del commercio salernitano Articolo su L'Ora della Sera (di Riccardo Pucciarelli) Salerno perde uno dei suoi volti più riconoscibili, un nome che per decenni ha rappresentato non solo un’attività comm - facebook.com facebook