FIFA denunciata all'Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026
Un'associazione di tifosi e un'organizzazione di consumatori hanno presentato una denuncia all'Unione Europea contro la FIFA, accusandola di aver fissato prezzi troppo elevati per i biglietti dei Mondiali 2026. Nella denuncia si chiedono interventi per aumentare la trasparenza e migliorare l'accesso ai biglietti, criticando anche le regole considerate poco chiare. La questione riguarda il costo e la distribuzione dei biglietti per l’evento sportivo.
Prezzi esorbitanti e regole opache: Football Supporters Europe ed Euroconsumers denunciano la FIFA e chiedono all’UE misure urgenti per garantire trasparenza e accesso equo ai tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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