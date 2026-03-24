FIFA denunciata all'Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026

Un'associazione di tifosi e un'organizzazione di consumatori hanno presentato una denuncia all'Unione Europea contro la FIFA, accusandola di aver fissato prezzi troppo elevati per i biglietti dei Mondiali 2026. Nella denuncia si chiedono interventi per aumentare la trasparenza e migliorare l'accesso ai biglietti, criticando anche le regole considerate poco chiare. La questione riguarda il costo e la distribuzione dei biglietti per l’evento sportivo.