Unimore campione d’Italia nella pallavolo femminile
Una squadra femminile dell’università si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia nella pallavolo durante i campionati universitari di Novara. La finale si è conclusa con una vittoria schiacciante, portando il team alla conquista del primo posto. La competizione ha visto la partecipazione di diverse università italiane, con la squadra vincente che ha dimostrato grande capacità e determinazione. La manifestazione si avvia alla conclusione con questa conquista, che rappresenta il risultato più prestigioso del torneo.
Si avviano ad una chiusura col botto i campionati nazionali universitari di Novara, a cui partecipa la nutrita pattuglia della del Cous Modena Reggio Emilia: venerdì è stata una straordinaria giornata per Unimore, che porta a casa il risultato più prestigioso dell’intera spedizione con la pallavolo femminile, dove le ragazze Unimore si laureano campionesse d’Italia superando il fortissimo Cus Milano con un netto 3-0. Una vittoria storica per l’Ateneo, che conquista per la prima volta il titolo nazionale universitario nel volley femminile. Prestazione corale di altissimo livello per le ragazze di Filippo Rovatti. Importante risultato anche... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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