Pallavolo femminile | convocate Italia per la Nations League c’è una sorpresa

Il selezionatore della nazionale italiana di pallavolo femminile ha annunciato le 30 giocatrici chiamate per la prossima edizione della Nations League 2026. La lista include alcune conferme e una sorpresa tra le convocate. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con le atlete che si preparano a scendere in campo per rappresentare l’Italia in questa competizione internazionale.

Julio Velasco ha ufficializzato le 30 giocatrici italiane selezionate per l’imminente Nations League 2026 di pallavolo femminile. Le azzurre si preparano a difendere il trofeo conquistato nelle ultime due edizioni. Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile di pallavolo ha stilato la lista da cui attinge per le tre tappe preliminari della competizione internazionale. L’Italia scende in campo per giocare 12 partite complessive con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Eight decisiva. Il torneo rappresenta un banco di prova importante anche per lanciare atlete giovani e testare nuovi equilibri tattici. Spicca in questo senso l’esperimento che riguarda Ekaterina Antropova, spostata a tutti gli effetti nel reparto delle schiacciatrici.🔗 Leggi su Sportface.it

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