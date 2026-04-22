Pallavolo femminile | Conegliano è Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva

L’Imoco Conegliano ha conquistato l’ottavo titolo consecutivo nel campionato italiano di pallavolo femminile, battendo la squadra di Milano in gara-4. La finale si è svolta recentemente e ha visto le campionesse in carica consolidare il loro successo. La vittoria arriva dopo una serie di incontri disputati in questa stagione, confermando la loro posizione di leader nel torneo.

La formazione dell’Imoco Conegliano ha vinto nuovamente nel campionato italiano di pallavolo femminile, superando Milano in gara-4. La squadra veneta si è confermata Campione, raggiungendo un traguardo storico nel palmares della competizione. L’Imoco Conegliano ha confermato la propria supremazia in Italia, aggiudicandosi l’ottavo scudetto consecutivo, il nono complessivo nella storia del club. Con questo successo, la società veneta ha superato Bergamo nell’albo d’oro. Ora per la storia comincia l’inseguimento al record di undici titoli consecutivi detenuto dall’Olimpia Teodora di Ravenna. Dopo la sconfitta subita in gara-3 al PalaVerde, la squadra guidata dal tecnico Daniele Santarelli ha reagito con decisione all’Allianz Cloud di Milano.🔗 Leggi su Sportface.it

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