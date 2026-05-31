Unesco tour operator internazionali a Bergamo per le Mura Veneziane Carnevali | Porta d’accesso a un territorio più ampio

Venti tour operator internazionali hanno visitato Bergamo per promuovere le città italiane inserite nelle Opere di difesa veneziane, patrimonio Unesco. La visita si inserisce in un’azione di promozione turistica rivolta a rafforzare l’attrattività del territorio e delle sue attrazioni storiche. La presenza degli operatori si è concentrata sulle Mura Veneziane, considerate un punto di accesso a un’area più vasta di interesse culturale e turistico.

Bergamo. Venti tour operator internazionali hanno fatto tappa in città per la promozione delle città italiane del sito Unesco delle Opere di difesa veneziane. Il 19 e 20 maggio la città ha ospitato la prima tappa del programma B2B del progetto “Turismo innovativo in viaggio tra le Opere di difesa veneziane”, promosso dal Comune di Bergamo come capofila e finanziato dal Ministero del Turismo. L’iniziativa coinvolge Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova e punta a rafforzare la conoscenza e la commercializzazione dell’offerta turistica dei tre territori attraverso incontri tra operatori locali e tour operator internazionali. Il programma ha... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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