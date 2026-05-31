Un'undicenne ha tentato di accoltellare un insegnante. Il ministro dell'Istruzione ha ribadito la richiesta di approvare una legge che vieti ai minori di accedere ai social media, anche se il testo legislativo è ancora in sospeso. La proposta mira a limitare l'uso dei social da parte dei minori, ma finora non ci sono stati sviluppi concreti sulla sua approvazione. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Riecco Giuseppe Valditara sul divieto di accesso ai social per i minori. Dagli studi di Diario del giorno su Rete 4 ha tuonato il ministro della scuola, perché uno studente di 11 anni ha provato ad accoltellare una prof a Trapani, annunciandolo su TikTok e filmando l’atroce gesto (per fortuna senza conseguenze) in diretta su Telegram: “Auspico che il Parlamento possa approvare questa legge, vietando l’utilizzo dei social ai minori di 15 anni”. Ma l’esortazione ad accelerare era arrivata anche dopo i fatti di Trescore (Bergamo) quando una prof fu accoltellata a scuola da un ragazzino di 13 anni. Disse l’esponente leghista il 26 marzo al Corriere della Sera: “Episodi di violenza come quello di Bergamo scontano l’influenza negativa dei social, lo dimostrano diversi studi internazionali”, dunque lo stop ai minori “non è più rinviabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Undicenne prova ad accoltellare la prof, riecco Valditara sul divieto social per i minori: “Approvare la legge”. Ma il testo è ancora congelato

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