Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anni

Il ministro dell’Istruzione si è recato in ospedale a Bergamo per visitare la docente ferita in un episodio di accoltellamento. Durante la visita, ha annunciato l’intenzione di vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni. La presenza del ministro è avvenuta nel giorno successivo all’aggressione, che ha suscitato attenzione sui rischi legati alla sicurezza nelle scuole.

Giuseppe Valditara ha incontrato, in ospedale a Bergamo, Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni. Il ministro dell’Istruzione ha ribadito l’importanza delle nuove misure per ridurre i rischi a scuola e ha annunciato l’intenzione di voler limitare l’accesso ai social network per i minori di 15 anni. Incontro fra Giuseppe Valditara e Chiara Mocchi Aggressioni in calo Divieto dei social per under 15 I due fascicoli aperti dalla Procura per i minorenni Incontro fra Giuseppe Valditara e Chiara Mocchi Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, ha ricevuto la visita di Valditara presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anni Articoli correlati Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente: «Le aggressioni stanno calando, ora vietiamo i social ai minori di 15 anni»Chiara Mocchi, la professoressa vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso alle scuole medie ‘Leonardo da Vinci’ di Trescore Balneario per... Valditara a Bergamo: divieto social sotto i 15 anni e nuove regoleIl ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha trascorso quasi un’ora al Papa Giovanni di Bergamo per incontrare la docente Chiara Mocchi, rimasta... Tutti gli aggiornamenti su Valditara visita Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limite; Prof accoltellata a scuola, Valditara approvare subito norme sui coltelli; Prof accoltellata, l’allarme di Valditara: Fatto grave, ora norme contro criminalità giovanile. Bergamo, Valditara visita in ospedale la prof accoltellata. Il 13enne affidato a curatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Bergamo, Valditara visita in ospedale la prof accoltellata. Il 13enne affidato a curatore ... tg24.sky.it Prof accoltellata a scuola, ecco come sta: «Mi mancano i miei alunni». Smentita la frase choc del 13enneIl ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è recato domenica 29 marzo 2026 all’ospedale di Bergamo per far visita ... msn.com Valditara fa visita alla prof accoltellata da un suo studente: «Le aggressioni stanno calando, ora vietiamo i social ai minori di 15 anni» x.com Il ministro Valditara visita la prof accoltellata in ospedale: “Mi mancano i miei alunni” Approfondisci qui - facebook.com facebook