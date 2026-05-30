Trapani undicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social

Da tgcom24.mediaset.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzino di 11 anni ha tentato di colpire un insegnante con un coltello in classe, trasmettendo l’episodio in diretta social. Indossava un casco integrale nel tentativo di non essere riconosciuto. La scena è stata filmata e condivisa online, attirando l’attenzione delle autorità. La scuola è stata evacuata, e gli agenti sono intervenuti per bloccare il ragazzo. Nessuno è rimasto ferito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo studente avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trapani undicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social
© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, undicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

Video Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

Notizie e thread social correlati

Trapani, 11enne tenta di accoltellare a scuola il prof di tecnologia, ripreso col cellulare e VIDEO postato sui socialUn ragazzo di 11 anni, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola di Trapani.

11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo CapoDurante una lezione in una scuola di San Vito Lo Capo, un 11enne ha tentato di colpire con un coltellino il docente di educazione tecnica.

Temi più discussi: Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof a scuola e riprende l'aggressione col cellulare; Undiicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social; Trapani, undicenne tenta di accoltellare un professore e riprende la scena con il cellulare. Il post su Tik Tok la sera prima; Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare.

trapani undicenne tenta diUndicenne tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulareIl docente è rimasto illeso, il ragazzo avrebbe pubblicato la diretta video su Telegram. L'episodio ha provocato forte shock nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo ... rainews.it

trapani undicenne tenta diTrapani, undicenne tenta di accoltellare un professore e riprende la scena con il cellulare. Il post su Tik Tok la sera primaHa tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di Sa ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web