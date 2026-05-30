trapani undicenne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social

Un ragazzino di 11 anni ha tentato di colpire un insegnante con un coltello in classe, trasmettendo l’episodio in diretta social. Indossava un casco integrale nel tentativo di non essere riconosciuto. La scena è stata filmata e condivisa online, attirando l’attenzione delle autorità. La scuola è stata evacuata, e gli agenti sono intervenuti per bloccare il ragazzo. Nessuno è rimasto ferito.

Lo studente avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare a scuola il prof di tecnologia, ripreso col cellulare e VIDEO postato sui socialUn ragazzo di 11 anni, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola di Trapani.

11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo CapoDurante una lezione in una scuola di San Vito Lo Capo, un 11enne ha tentato di colpire con un coltellino il docente di educazione tecnica.

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Quindi, con una mano il telefono, con una mano il coltello, con una mano il libro e con una mano la Bibbia.. Ma i genitori? So' fieri? Trapani, undicenne tenta di accoltellare un professore e riprende la scena con il cellulare x.com

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