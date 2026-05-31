Due vittorie consecutive per le under 15 della Pallacanestro Molinella, che hanno conquistato entrambe le sfide contro la Jolly Reggio Emilia. La squadra di casa ha dominato sul parquet, vincendo senza problemi. La squadra rivale ha subito due sconfitte in fila, mentre i giovani di Molinella si preparano a una stagione che sta sorprendendo gli addetti ai lavori.

La favola dei ‘terribili’ under 15 della Pallacanestro Molinella continua. Già, perché i ragazzini, allenati da Fabrizio Baffetti – una leggenda per quello che riguarda l’attività nel settore giovanile – hanno conquistato il campionato regionale nella categoria Gold superando per ben due volte la Jolly Reggio Emilia. Il successo ottenuto già in gara-uno, in trasferta, 61-77, lasciava presagire che, al ritorno, ci sarebbe stata una bella festa per Molinella. E infatti anche tra le mura amiche finisce con la vittoria 72-63 per la squadra di Molinella che, allenata da Baffetti, ha potuto contare su assistenti di valore del calibro di Marco Faggioli, Alessandro Arcadipane e Micol Forlani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Under 15: Jolly Reggio Emilia battuta due volte. Molinella, stagione da leccarsi il ’Baffo’

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