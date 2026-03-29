Nella partita che si è disputata prima della pausa pasquale, il team di Piacenza ha perso in casa contro Molinella con il punteggio di 56-71. Con questa sconfitta, la squadra si è piazzata al quinto posto nella classifica della regular season, modificando così le posizioni in vista dei playoff.

Nella vigilia della pausa pasquale, il basket emiliano ha un esito che ridisegna le gerarchie per i playoff: l’Italia Chef Piacenza, sconfitta in casa dal Molinella con il risultato di 56-71, si è classificata al quinto posto nella regular season. Questa partita, disputata al Pala San Lazzaro, ha segnato la fine del campionato regolare e ha stabilito gli abbinamenti per la fase a eliminazione diretta, dove i biancorossi dovranno affrontare proprio i bolognesi. La serie si giocherà al meglio delle tre gare, con lo svantaggio iniziale per Piacenza di dover iniziare fuori casa. L’andamento della gara è stato dominato dalla superiorità offensiva degli ospiti, che hanno imposto il loro ritmo fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza battuta 56-71: playoff con svantaggio contro Molinella

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