Volley B1 femminile Reggio Emilia battuta 3-0 ai Romiti quando mancano 2 giornate Festa Libertas | +5 sulle pericolanti salvezza vicina

Nel campionato di volley femminile di serie B1, la squadra di Reggio Emilia è stata sconfitta in tre set dal team avversario, con punteggi di 25-18, 25-19 e 27-25, a due gare dal termine della stagione. La vittoria permette alla squadra locale di mantenere un vantaggio di cinque punti sulla zona playout, avvicinandosi alla salvezza. La partita ha visto una prestazione solida e concentrata della formazione di casa, con un’ottima gestione delle fasi decisive.

Tre punti d’oro e un’ipoteca sulla salvezza (+5 sui playout), a due giornate dal gong. La Life365.eu travolge il Centro Volley Reggiano 3-0 (25-18, 25-19, 27-25), a coronamento di una prestazione solida e di grande intensità, marchiata da un’eccellente gestione della fase break. Forlì vince alla distanza i primi due parziali e ritrova il bandolo della matassa in un terzo set di nervi e rincorsa. Le Foxes, di contro, perdono il pelo ma non il vizio: incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette e restano inguaiate in zona playout. Primi scambi di studio al Villa Romiti, poi la Libertas prende l’iniziativa: 6-3 e 10-7 (frustata di Arcangeli). Reggio accorcia e rientra (11-11) con un mani out di Migliore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile, Reggio Emilia battuta 3-0 ai Romiti quando mancano 2 giornate. Festa Libertas: +5 sulle pericolanti, salvezza vicina Notizie correlate Leggi anche: Volley B1 femminile. Calisesi e Gregori, lo strano derby Forlì-Cesena. Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezza Leggi anche: Volley B1 femminile. Libertas, zona playout Altri aggiornamenti Temi più discussi: Volley B1 femminile, Reggio Emilia battuta 3-0 ai Romiti quando mancano 2 giornate. Festa Libertas: +5 sulle pericolanti, salvezza vicina; Nulla di fatto per la Life365.eu sul campo di Valdarno. E sabato al Villa Romiti sfida salvezza contro Reggio Emilia; Volley Serie B, C, D: terzultimo turno dei campionati. La Mo.Re cerca punti-ossigeno. Tirabassi, vincere per sognare; Volley serie B1 femminile. Riccione sfida Ostiano e va a caccia di punti salvezza. Sfida fondamentale in chiave salvezza: al Villa Romiti scontro diretto per la Life365 contro Reggio EmiliaLa Libertas arriva da un buon momento e di certo dovrà provare a dare tutto, per avvicinare l’obiettivo salvezza e concretizzare la grande rimonta maturata nel corso delle ultime settimane ... today.it Volley b1 femminile. Riccione, brucia il ko al tie breakL’inizio è del tutto favorevole alle padrone di casa, che nell’impianto amico delle Fontanelle contengono le avversarie e giocano con autorità il primo set fino al 25-22 conclusivo. C’è tanto ... sport.quotidiano.net FULL TIME A Reggio Emilia finisce 1-1. Forza Palermo - facebook.com facebook FULL TIME Finisce in parità a Reggio Emilia. Forza Palermo #ReggianaPalermo 1-1 | #Amunì x.com