Un'auto con cinque minorenni ha evitato un posto di blocco e si è schiantata sulla strada provinciale 80, causando la morte di un 17enne e il ferimento di altri quattro giovani. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano.

AGI - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovanissimi sono rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Il drammatico incidente è avvenuto al culmine di un inseguimento stradale. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, i cinque minorenni viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco, il conducente ha accelerato bruscamente, presumibilmente per evitare il controllo. Il successivo inseguimento si è concluso quando la vettura, a causa... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un'auto con 5 minorenni evita il posto di blocco e si schianta. Muore un 17enne. 4 feriti

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Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto

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Erano in 5 #minorenni in auto (tra i 14 e i 16 anni) a Orta Nova (Foggia), hanno visto un posto di blocco e hanno accelerato per scappare: dopo un breve inseguimento l' #auto si è #schiantata contro il guard rail. Morto un 16enne; lievemente feriti gli altri. x.com

CR con un MMC umile, nerd/libresco/STEM che è segretamente un duro a letto? reddit

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