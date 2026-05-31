Un incidente nel Foggiano ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni, che era passeggero. Un minore di 17 anni alla guida di un’auto, con altri quattro giovani tra 14 e 16 anni a bordo, ha evitato un posto di blocco e si è schiantato. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte. Il conducente è rimasto ferito, mentre il passeggero ha perso la vita.

Era alla guida dell’auto, intorno alle 2 di notte. Minorenne con altri quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni. Quando ha visto il posto di blocco, ha accelerato, da lì è nato l’inseguimento. Poi l’incidente, che è costato la vita a un passeggero 16enne. La tragedia è avvenuta a Orta Nova, nel Foggiano. Da quanto si apprende la macchina, una Renault Megane station wagon con targa polacca, è uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all’uscita di Orta Nova per fuggire al controllo delle forze dell’ordine e si è schiantata contro il guard-rail. Secondo il racconto dei carabinieri, il ragazzino alla guida ha imboccato una curva a velocità elevata, sbandando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia nel Foggiano, minorenne alla guida evita posto di blocco e si schianta: muore passeggero 16enne

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