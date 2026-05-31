È deceduto a 85 anni il gioielliere noto per il suo carattere gentile e il rapporto aperto con famiglia e clienti. Lascia la moglie e le figlie. La sua attività commerciale era conosciuta per la disponibilità e la cordialità, caratteristiche che lo hanno contraddistinto nel corso degli anni. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo aveva conosciuto. La famiglia si prepara a salutare l’imprenditore, ricordato come una persona di grande umanità.

IL LUTTO. L’imprenditore aveva 85 anni. La moglie e le figlie: era buono, aperto al dialogo e all’ascolto. Lunedì 1 giugno alle 14.30 i funerali. Con la scomparsa di Renzo Cornaro Bergamo perde un imprenditore lungimirante che ha lasciato il segno. Molto conosciuto per aver fondato a marzo del 1964, insieme alla moglie Alessandra, l’omonima gioielleria che si trova ancora oggi in via Camozzi, avrebbe compiuto 86 anni ad agosto. Cornaro è spirato sabato mattina all’alba nella sua casa in città, in viale Vittorio Emanuel e, dopo un periodo di malattia che l’aveva costretto a trascorrere diversi giorni di ricovero alla fondazione Carisma. Renzo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Si parla di: Una vita tra lavoro e famiglia: addio al gioielliere Cornaro; Una vita tra lavoro e famiglia: l’addio al gioielliere Renzo Cornaro.

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