Il dottor Giovanni Ferreri, medico decano del 118 presso la postazione di San Gennaro a Napoli, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Non si è presentato al lavoro e, successivamente, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua casa. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti. Le immagini e i dettagli dell’accaduto sono ancora sotto indagine.

Si è spento improvvisamente il dottor Giovanni Ferreri, medico decano del 118 della postazione San Gennaro di Napoli. La notizia ha scosso colleghi e amici, oltre i familiari. “Aveva il turno, ma non si è presentato. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione dai vigili del fuoco, intervenuti a seguito della sua assenza ingiustificata e del silenzio telefonico. Siamo profondamente sconvolti e vicini alla famiglia in questo momento di lutto. Aveva 69 anni, tra un anno sarebbe andato in pensione. 118ttista fino all’ultimo! Ciao Giova”. E' il post di cordoglio dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla scomparsa del professionista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Non si presenta al lavoro, viene trovato senza vita in casa: addio al dottor Giovanni Ferreri

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