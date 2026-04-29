A 86 anni, Gino Manfrin, conosciuto come “Garibaldi” a Comacchio, continua a lavorare come barbiere, mantenendo viva la sua passione per il mestiere. Nonostante l'età, si dedica ancora con entusiasmo alla cura dei clienti, usando forbici e rasoi. Recentemente, il Comune ha deciso di premiarlo, riconoscendone l'impegno e la presenza costante nel settore. La sua attività rappresenta un esempio di dedizione nel tempo.

Comacchio, 29 aprile 2026 – Il barbiere Gino Manfrin – conosciuto a Comacchio con il nome di “ Garibaldi ” – è stato premiato dal Comune. Il sindaco Pierluigi Negri ha consegnato un attestato per i 65 anni nei quali ha svolto la propria attività. Gino, che ancora esercita la professione, in realtà ha iniziato a prendere in mano le forbici all’età di soli 8 anni. La storia di Gino. Una curiosità di quel periodo, quando un maestro vendeva il negozio, veniva “venduto” insieme all’attività anche il garzone che era Gino, il primo fu in via Edgardo Fogli e poi il secondo in via Mazzini. Nel 1959 il servizio militare, trascorse 26 mesi nella Marina, dove ovviamente faceva il barbiere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gino, una vita da barbiere. A 86 anni ancora tra forbici e rasoi: “Il lavoro è per me una passione”

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