Una violinista ha suonato questa sera alle 19 al Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini alla Scala, nell’ambito del ciclo Spazi del contemporaneo del Festival Milano Musica, realizzato con il Teatro alla Scala. La performance rientra negli ultimi incontri del festival, dedicati alla musica contemporanea. La violinista, riconosciuta per la sua tecnica, ha eseguito un repertorio inedito, attirando un pubblico interessato alle nuove composizioni. La serata si è svolta senza interruzioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Milano – Il Festival Milano Musica propone gli ultimi incontri. Appuntamento oggi alle 19 al Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini alla Scala con l’ultimo ciclo Spazi del contemporaneo in collaborazione con il Teatro alla Scala. In programma il recital della pianista cinese Yungyung Guo, vincitrice del Premio Speciale “Maurizio Pollini“, ideato nel 2025 da Milano Musica in collaborazione con la Fondazione Ferruccio Busoni-Mahler, nell’ambito del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, con l’intento di proiettare al futuro e alle giovani generazioni il luminoso esempio umano e artistico del pianista milanese. Un programma speciale per sottolineare l’eclettica pianista: di Mozart “Andante in fa maggiore KV 616“ e la “Sonata per pianoforte n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una virtuosa per “Milano Musica”: Yungyung Guo in scena alla Scala

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