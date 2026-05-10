Una virtuosa alla Scala | Suono sognando un bimbo che ascolta tra il pubblico
La violinista nata a Granada nel 2002 ha recentemente eseguito un concerto alla Scala, suscitando entusiasmo tra il pubblico. Durante l’esibizione, ha affascinato gli spettatori con il suo modo di suonare, che ha ricordato un bambino che ascolta con meraviglia. La giovane artista ha dimostrato grande sicurezza e sensibilità sul palcoscenico, lasciando un’impressione positiva tra i presenti. Il concerto si è svolto senza particolari problemi tecnici o interruzioni.
C’è qualcosa di magico nel suono di Maria Dueñas. Nata a Granada nel 2002 la violinista si è subito fatta amare dalla critica, dal pubblico non solo per il suo talento ma, soprattutto, per la sua unicità: ascoltandola si è subito consapevoli che violinisti come lei nascono raramente, come un dono prezioso per la musica. Domani sera alle 20 la giovane artista si esibisce alla Scala con la Tonhalle-Orchester Zürich, insieme al suo direttore musicale Paavo Järvi, l’orchestra è ospite della Filarmonica della Scala. Per Dueñas quello di domani è il debutto al Piermarini (ma è già stata ospite alla Società del Quartetto). Per l’occasione proporrà il “ Concerto per violino in re maggiore op.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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