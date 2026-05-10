Una virtuosa alla Scala | Suono sognando un bimbo che ascolta tra il pubblico

La violinista nata a Granada nel 2002 ha recentemente eseguito un concerto alla Scala, suscitando entusiasmo tra il pubblico. Durante l’esibizione, ha affascinato gli spettatori con il suo modo di suonare, che ha ricordato un bambino che ascolta con meraviglia. La giovane artista ha dimostrato grande sicurezza e sensibilità sul palcoscenico, lasciando un’impressione positiva tra i presenti. Il concerto si è svolto senza particolari problemi tecnici o interruzioni.

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