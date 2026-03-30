Al Teatro alla Scala di Milano Turandot va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione dal 1° al 31 aprile

Al Teatro alla Scala di Milano, l’opera Turandot di Giacomo Puccini sarà rappresentata dal 1° al 29 aprile, in occasione del centenario della prima esecuzione. La produzione prevede dieci rappresentazioni complessive, tutte concentrate nel mese di aprile. Si tratta di una delle ultime esecuzioni dell’opera, che rimane incompiuta e rappresenta uno dei capolavori del compositore italiano.

Al Teatro alla Scala di Milano, Turandot di Puccini va in scena in occasione dei 100 anni dalla sua prima rappresentazione, dal 1° al 31 aprile. Dopo essere andata in scena due anni fa nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della morte di Giacomo Puccini, Turandot torna sul palco del Teatro alla Scala per i cento anni dalla sua prima esecuzione del 1926. L’opera va in scena per dieci rappresentazioni dal 1° al 29 aprile con la direzione di Nicola Luisotti e la regia di Davide Livermore che ha partecipato anche al disegno delle scene insieme a Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, mentre i costumi sono firmati da Mariana Fracasso, le luci da Antonio Castro e i video da D-Wok. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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