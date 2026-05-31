Almeno 12 negozi hanno abbassato le serrande negli ultimi giorni, con alcune vetrine vuote e cartelli di “vendesi” o “affittasi” ben visibili. Le vetrine, prive di merce e con vetri sporcati, mostrano insegne sbiadite e serrande abbassate, creando un’atmosfera di abbandono e silenzio commerciale. La scena si ripete in diverse vie, evidenziando il fenomeno delle botteghe chiuse che, a Milano, sembrano perdere terreno.

Milano – I cartelli di “vendesi“ e “affittasi“ spiccano sulle vetrine nude, che non ammiccano più ai passanti e mettono malinconia tanto quanto le serrande abbassate dei negozi chiusi. “Di attività cessate su corso San Gottardo ne contiamo una dozzina”. L’ultima a gettare la spugna è stata la pizzeria Da Giulio, sparita un mese fa dopo 101 anni di storia; impossibile reggere alla prospettiva di un affitto che sarebbe stato raddoppiato. L’addio del quartiere è stato commovente. Ma ora la comunità corre ai ripari pe r invertire la rotta in questa arteria commerciale in zona Ticinese che sta perdendo le “sue“ botteghe. L’iniziativa. “Uniamo le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una vetrina social per i commercianti: “Almeno 12 serrande già abbassate. Salviamo le botteghe, sono vita”

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