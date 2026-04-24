Capua serrande abbassate per il bar | stop definitivo al locale

Il Comune di Capua ha deciso di chiudere il bar situato in via Napoli, noto come Dal Grande Fratello. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato contro questa decisione. La chiusura è stata motivata da irregolarità riscontrate negli aspetti urbanistici e igienico-sanitari del locale. La decisione diventa definitiva e porta alla chiusura del bar.

? Cosa sapere Il Comune di Capua chiude il bar Dal Grande Fratello in via Napoli.. Il TAR Campania respinge il ricorso dopo le irregolarità urbanistiche e igienico-sanitarie accertate.. Il Comune di Capua ha disposto la chiusura immediata del bar Dal Grande Fratello in via Napoli, nell’ex area di Piazza d’Armi, dopo che il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato per sospendere il provvedimento. La decisione, che colpisce l’attività di somministrazione situata nel cuore della zona ex Piazza d’Armi, scatta a seguito di una serie di irregolarità urbanistiche e igienico-sanitarie che non sono state risolte nonostante i precedenti tentativi di regolarizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capua, serrande abbassate per il bar: stop definitivo al locale Notizie correlate Serrande abbassate dopo molteplici interventi di poliziaUn secondo specifico provvedimento è stato preso dal questore Marco Odorisio anche nei confronti del bar Nuovo di via dell'Internato Ignoto a Padova. Leggi anche: Un censimento speciale . Canne di bambù stilizzate su 52 serrande abbassate