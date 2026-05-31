Una settimana tra vino e cultura enogastronomica | arriva la Pisa Wine Week

La Pisa Wine Week si svolge in una settimana e coinvolge il territorio pisano con eventi dedicati al vino e alla cucina locale. Durante l'iniziativa, vengono organizzate degustazioni, incontri e percorsi enogastronomici che si svolgono in diverse location della zona. L'obiettivo è promuovere le produzioni locali e valorizzare le tradizioni culinarie della regione attraverso attività aperte al pubblico. La manifestazione si svolge in vari spazi pubblici e privati, con un calendario di appuntamenti distribuiti nel corso di tutta la settimana.

Una settimana di eventi diffusi trasforma il territorio pisano in un percorso dedicato alla scoperta del vino e della cucina locale. Degustazioni, cene con i produttori, musica e momenti di approfondimento animeranno la città e la provincia, coinvolgendo cantine, ristoratori, associazioni e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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