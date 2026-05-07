Wine&Thecity torna a Napoli | una settimana tra vino arte e cucina

Dal 16 al 23 maggio, Napoli ospiterà nuovamente Wine&Thecity, una settimana dedicata a vino, arte, design, cucina e paesaggi urbani. La rassegna, giunta alla diciottesima edizione, coinvolge diversi spazi della città con eventi che mettono in mostra le eccellenze del settore e l’interazione tra cultura e tradizione enogastronomica. La manifestazione prevede incontri, degustazioni e esposizioni distribuite in vari luoghi napoletani.

Dal 16 al 23 maggio torna a Napoli Wine&Thecity, la rassegna dedicata a vino, arte, design, cucina e paesaggi urbani, che celebra i 18 anni di attività con eventi in diversi luoghi della città. Protagoniste oltre 100 cantine italiane. L’inaugurazione è prevista il 16 maggio alla Stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7, progettata da Anish Kapoor, con visite per 100 partecipanti, live jazz di Max Puglia e degustazioni di cinque cantine flegree. L’evento è realizzato con Eav e con il contributo di Costruzioni Piccolo, Impresa Simeone e figli srl, Fcc e Gruppo Comcreta. Il 18 maggio appuntamento al Museo Artistico Industriale Filippo Palizzi con una cena dello chef stellato Peppe Guida e i vini del Consorzio Tutela Vini Vesuvio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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