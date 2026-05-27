Terni Wine Love Week End torna in centro con oltre sessanta cantine | ‘Tre giorni indimenticabili tra vino cultura e territorio
Dal 5 al 7 giugno, il centro storico di Terni ospiterà la terza edizione di Wine Love Week End, una manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole umbre e nazionali. L’evento vede la partecipazione di oltre sessanta cantine e si svolge in tre giorni di degustazioni e incontri dedicati al vino, alla cultura e al territorio. La manifestazione trasforma il centro della città in una grande vetrina del settore vinicolo.
Dal 5 al 7 giugno il centro storico di Terni torna a trasformarsi in una grande vetrina del vino con la terza edizione di Wine Love Week End, manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole umbre e nazionali. Degustazioni, masterclass, incontri e musica animeranno piazze della Repubblica ed. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Wine Love Weekend 2026 - Terni 5-7 giugno
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