Una rete di medici per impedire i rimpatri dei migranti | si allarga l’inchiesta
Un’indagine in corso riguarda un gruppo di medici sospesi a febbraio a Ravenna, accusati di aver falsificato atti pubblici. La presunta attività illecita sarebbe volta a impedire i rimpatri di migranti, attraverso pratiche illecite e documenti falsificati. L’inchiesta si sta allargando e coinvolge più professionisti. I reati contestati includono falsificazione di atti pubblici e altri illeciti legati alle procedure di rimpatrio. La procura sta esaminando le prove raccolte e valutando ulteriori sviluppi.
Il Tempo riferisce di indagini su centinaia di casi e decine di medici in tutta Italia e parla di stranieri certificati inidonei per i Cpr che poi hanno commesso reati. FdI e FI presentano interrogazioni di Federica Parbuoni – Non solo Ravenna. L’indagine sui certificati medici di inidoneità ai Cpr rilasciati ai migranti per impedirne il rimpatrio riguarderebbe ora centinaia di casi in tutta Italia con decine di medici coinvolti. A riportarlo è Il Tempo, con un articolo in cui si fa riferimento a una rete di medici che, secondo le ipotesi investigative riferite, avrebbero seguito una linea comune, dettata dalla propria ostilità al sistema dei Cpr. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
NON IDONEO AL RIMPATRIO: COME UN CERTIFICATO MEDICO PUÒ CAMBIARE TUTTO E PERCHÉ È UN PROBLEMA GROSSO
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Il SSN italiano non funziona per caso. Funziona perché esiste una rete capillare di Medicina Generale costruita su prossimità, continuità e relazione fiduciaria nel tempo. Il medico di famiglia non eroga solo prestazioni. Orienta, accompagna, coordina e conosc facebook
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