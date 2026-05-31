Una rete di medici per impedire i rimpatri dei migranti | si allarga l’inchiesta

Notizia in breve

Un’indagine in corso riguarda un gruppo di medici sospesi a febbraio a Ravenna, accusati di aver falsificato atti pubblici. La presunta attività illecita sarebbe volta a impedire i rimpatri di migranti, attraverso pratiche illecite e documenti falsificati. L’inchiesta si sta allargando e coinvolge più professionisti. I reati contestati includono falsificazione di atti pubblici e altri illeciti legati alle procedure di rimpatrio. La procura sta esaminando le prove raccolte e valutando ulteriori sviluppi.