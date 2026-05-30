Una rete di medici per impedire i rimpatri dei migranti | si allarga l’inchiesta partita da Ravenna

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'inchiesta avviata a Ravenna si è estesa a livello nazionale, coinvolgendo ora centinaia di casi e decine di medici. L'indagine riguarda certificati di inidoneità ai Cpr rilasciati ai migranti, utilizzati per bloccare i rimpatri. La procura sta verificando se vi siano stati accordi tra alcuni medici e altri soggetti per falsificare o rilasciare attestati in modo illecito. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

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Non solo Ravenna. L’indagine sui certificati medici di inidoneità ai Cpr rilasciati ai migranti per impedirne il rimpatrio riguarderebbe ora centinaia di casi in tutta Italia con decine di medici coinvolti. A riportarlo è Il Tempo, con un articolo in cui si fa riferimento a una vera e propria rete di medici che, secondo le ipotesi investigative riferite, avrebbero seguito una linea comune, dettata dalla propria ostilità al sistema dei Cpr. Dunque, non certificazioni rilasciate sulla base di evidenze sanitarie, ma su quella di convinzioni ideologiche. I reati ipotizzati, e già contestati ai medici sospesi a febbraio a Ravenna, sono falso in atto pubblico e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Una “rete” di medici per impedire i rimpatri dei migranti: si allarga l’inchiesta partita da Ravenna
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