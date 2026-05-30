Una rete di medici per impedire i rimpatri dei migranti | si allarga l’inchiesta partita da Ravenna

Notizia in breve

L'inchiesta avviata a Ravenna si è estesa a livello nazionale, coinvolgendo ora centinaia di casi e decine di medici. L'indagine riguarda certificati di inidoneità ai Cpr rilasciati ai migranti, utilizzati per bloccare i rimpatri. La procura sta verificando se vi siano stati accordi tra alcuni medici e altri soggetti per falsificare o rilasciare attestati in modo illecito. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.