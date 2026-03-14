Tre medici sono stati sospesi dalla professione per dieci mesi, mentre altri cinque colleghi sono stati vietati per lo stesso periodo di occuparsi di certificazioni relative all’idoneità per la detenzione amministrativa nei centri di permanenza per i rimpatri. La decisione del gip riguarda pratiche legate ai certificati utilizzati per impedire il rimpatrio dei migranti.

Tre medici sono stati sospesi dalla professione per 10 mesi. Agli altri cinque colleghi indagati, sempre per 10 mesi è stato vietato di occuparsi di certificati relativi all’idoneità per la detenzione amministrativa nei cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. Così ieri pomeriggio ha deciso il gip per gli otto camici bianchi del reparto di Malattie Infettive di Ravenna accusati di avere compilato in maniera preordinata e ideologica certificati falsi per impedire il rimpatrio di stranieri irregolari. La Procura romagnola aveva chiesto per ciascuno l’interdizione per 12 mesi dalla professione. Il gip ha evidentemente graduato le misure (le accuse sono di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio) ritenendo però che sussista il pericolo di reiterazione del reato nel contesto di gravi indizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Certificati per impedire il rimpatrio dei migranti. Il gip: "Tre medici sospesi dalla professione"

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