Meteora si disintegra sul Massachussets l’esplosione come 300 tonnellate tritolo
Una meteora esplosa nel cielo sopra il nord-est degli Stati Uniti, causando forti boati che sono stati uditi in tutta la regione. L’esplosione ha rilasciato un’energia stimata pari a circa 300 tonnellate di tritolo. La meteora si stava dirigendo verso la Terra quando si è disintegrata nell’atmosfera, senza provocare danni notevoli a persone o strutture.
(Adnkronos) – Una meteora in rotta di collisione verso la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la Nasa, precisando che il fenomeno si è verificato alle 14 (le 20 italiane) sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, generando un'esplosione stimata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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