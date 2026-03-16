Giulia De Lellis in crisi con Tony Effe | Non si sentono per giorni interi

Da dailynews24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis e Tony Effe sono di nuovo sotto i riflettori a causa di alcune difficoltà nella loro relazione. Secondo quanto si è appreso, i due non si sarebbero sentiti per diversi giorni consecutivi, alimentando le voci di una crisi in corso. La coppia continua a essere protagonista delle cronache di gossip, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte loro.

Passa il tempo, ma Giulia De Lellis e Tony Effe non smettono di essere al centro del gossip. La coppia non starebbe attraversando un periodo facile. Per via dei vari impegni lavorativi, il rapper e l’influencer starebbero addirittura interi giorni senza sentirsi. Secondo Amedeo Venza, i neo-genitori starebbero in piena crisi. L’esperto di gossip ha annunciato la notizia attraverso una storia, caricata sul suo profilo Instagram. Nel testo, l’opinionista ci tiene a sottolineare che a riferirgli l’indiscrezione siano state delle fonti attendibili, vicine alla coppia romana. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Tale versione, tuttavia, è in netto contrasto con le recenti dichiarazioni di Tony Effe. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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