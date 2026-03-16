Giulia De Lellis in crisi con Tony Effe | Non si sentono per giorni interi

Giulia De Lellis e Tony Effe sono di nuovo sotto i riflettori a causa di alcune difficoltà nella loro relazione. Secondo quanto si è appreso, i due non si sarebbero sentiti per diversi giorni consecutivi, alimentando le voci di una crisi in corso. La coppia continua a essere protagonista delle cronache di gossip, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte loro.

Passa il tempo, ma Giulia De Lellis e Tony Effe non smettono di essere al centro del gossip. La coppia non starebbe attraversando un periodo facile. Per via dei vari impegni lavorativi, il rapper e l’influencer starebbero addirittura interi giorni senza sentirsi. Secondo Amedeo Venza, i neo-genitori starebbero in piena crisi. L’esperto di gossip ha annunciato la notizia attraverso una storia, caricata sul suo profilo Instagram. Nel testo, l’opinionista ci tiene a sottolineare che a riferirgli l’indiscrezione siano state delle fonti attendibili, vicine alla coppia romana. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Tale versione, tuttavia, è in netto contrasto con le recenti dichiarazioni di Tony Effe. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Irama racconta il peso della sovraesposizione vissuta durante la relazione con Giulia De Lellis. Un rapporto complicato con la notorietà, nato nel momento in cui avrebbe voluto solo restare in silenzio. Cosa ha raccontato: https://fanpa.ge/QH50F - facebook.com facebook