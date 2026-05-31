E’ stata inaugurata ieri mattina, nella Sala della Costituzione di Palazzo Banci Buonamici, la mostra "Il futuro è nostro. 1946: il voto delle donne italiane". La mostra è una immersione nella nostra storia, a 80 anni da quel suffragio universale che ha cambiato per sempre il volto e la democrazia del nostro Paese. Il presidente della Provincia, Simone Calamai, ha fatto gli onori di casa, accompagnato dalla consigliera provinciale Federica Palanghi in una mattinata ricca di interventi e grandissima partecipazione. All’inaugurazione si è unito anche il neo sindaco di Prato, Matteo Biffoni, insieme all’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, i curatori e ai direttori dell’archivio di Stato e degli Istituti Storici Postali, che hanno reso possibile questo percorso espositivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una mostra ricorda il primo voto alle donne

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