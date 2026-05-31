È stata avviata una campagna di raccolta fondi per finanziare Acti-Long, una mappa digitale che riunisce servizi dedicati agli anziani over 60 e ai caregiver. La piattaforma integra diverse risorse per facilitare l’accesso a servizi di assistenza e supporto, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone anziane. La raccolta fondi mira a sviluppare e ampliare la mappa, rendendo più semplice trovare e utilizzare i servizi disponibili.

Acti-Long, la mappa digitale per la longevità dedicata a over 60 e caregiver. Una piattaforma che orienta gli utenti e connette i servizi disponibili, integrando informazione e ricerca scientifica: questa la sfida di Acti-Long, il progetto che ha appena lanciato la sua campagna di crowdfunding su Ideaginger.it, all’interno del programma BiUniCrowd dell’ Università di Milano-Bicocca. Mira a creare una piattaforma digitale, gratuita e semplice da usare, dedicata alla generazione over 60 e ai caregiver, dove ottenere informazioni scientificamente fondate sull’ invecchiamento attivo e accedere a una mappa interattiva dei servizi sul territorio di Milano e Monza Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una mappa integrata con i servizi per gli anziani. Scatta la raccolta fondi

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