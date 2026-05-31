Le diplomazie sono impegnate per mantenere in vita l’accordo tra Maineri e Marcucci. La giornata si concentra sui negoziati tra le parti coinvolte, con incontri e confronti finalizzati a trovare una soluzione condivisa. Le discussioni si svolgono in un clima di tensione, con l’obiettivo di evitare rotture definitive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai risultati delle trattative, che continuano nel rispetto delle procedure legali.

Da una parte, quella di Marialina Marcucci, la disponibilità con la Rete Civica a sostenere e partecipare ad un progetto amministrativo di largo campo, ma vincolata dalla richiesta di garanzie: blindare l’accordo col campo largo con un apparentamento per ristabilire, in caso di vittoria, anche gli equilibri in consiglio comunale. Dall’altra, quella di Federica Maineri, la volontà di includere, per tentare di allargare la base elettorale della coalizione e dare una rappresentanza agli oltre settemila votanti che avevano guardato alla manager dal tocco d’oro per il futuro di Viareggio, ma non al costo di minare l’autosufficienza di un’eventuale futura amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una giornata particolare. Le diplomazie a lavoro per salvare l’accordo tra Maineri e Marcucci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Verso il ballottaggio. Maineri-Marcucci. Prove tecniche di accordo elettoraleGiovedì si è svolto il mercato a Viareggio, momento in cui i candidati alle prossime elezioni hanno incontrato i cittadini.

Elezioni, Viareggio e una sfida tra ex compagne di partito: ballottaggio Grilli-Maineri, Marcucci esclusa all’ultimoA Viareggio si svolgerà un ballottaggio tra due ex compagne di partito, con le candidate Grilli e Maineri.

Si parla di: Una giornata particolare. Le diplomazie a lavoro per salvare l’accordo tra Maineri e Marcucci.

Una giornata particolare - Mercoledì alle 21.15Novant’anni fa in questi stessi giorni Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui colli fatali di Roma. Fu il culmine del consenso al regime, ma in realtà fu un cri ... la7.it

Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo in Africa per gli speciali Faccetta NeraUna Giornata Particolare: Aldo Cazzullo torna su la7 con due puntate speciali dall'Africa per raccontare il colonialismo italiano ... davidemaggio.it