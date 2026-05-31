A Fondazione Prada si è svolto l’evento “Big Questions, Small Questions”, dedicato alla cultura come nutrimento. Tra i presenti, Carla Sozzani, responsabile della Fondazione Sozzani, e l’artista Maurizio Cattelan. La rivista Hube ha dedicato la copertina al nuovo numero “Whisper”, con Cattelan che ha firmato alcune copie. L’evento ha attirato attenzione per la partecipazione dell’artista, noto per il suo stile trasgressivo.

Hube é il magazine più di tendenza che ci sia e quando poi mettono in copertina Maurizio Cattelan per l’uscita del nuovo numero “Whisper” e l’artista più trasgressivo dello schizofrenico pianeta chiamato Arte lo autografa diventa subito da collezione. La “regista” del super evento è lei, Carla Sozzani, le sue visioni sono sempre andate oltre e la sua Fondazione non poteva essere altro che l’evoluzione di Corso Como 10, il primo concept store nella storia della moda. E ha fatto scuola. L’anima visiva della Fondazione é sempre Kris Rush, straordinario artista newyorkese, un sodalizio sentimentale e creativo che dura da 30 anni. Insieme hanno rivoluzionato il concetto di Life Style. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Una giornata particolare a Fondazione Prada: La cultura è nutrimento con “Big Questions, Small Questions”. Che bel ritrovarci con Carla Sozzani, deus ex machina della Fondazione Sozzani, e Maurizio Cattelan.

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