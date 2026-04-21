Terni doppio appuntamento con la cultura | Diego Fusaro tra gli ospiti della Fondazione Fulvio Sbrolli

A Terni si svolge un doppio evento culturale organizzato dalla Fondazione Fulvio Sbrolli, che si terrà presso la sede di via Galvani. Le iniziative sono previste per giovedì 23 e venerdì 24 aprile e vedranno la partecipazione di diversi ospiti, tra cui un noto filosofo. L’evento si inserisce nel calendario di incontri promossi dalla fondazione per promuovere il dibattito culturale in città.

Un doppio appuntamento con la cultura curato dalla Fondazione Fulvio Sbrolli. La sede di via Galvani ospiterà le iniziative in programma, rispettivamente, giovedì 23 e venerdì 24 aprile. L’ingresso è libero. Il primo appuntamento, in ordine temporale (ore 18), è la presentazione del saggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate È Sempre Cartabianca, Nicola Gratteri e Diego Dalla Palma tra gli ospitiBianca Berlinguer, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete... Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto...