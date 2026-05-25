Fabbrica d' Armi Beretta e A2a entrano nella Fondazione ITS Machina Lonati di Brescia con un milione di euro

Cinque aziende industriali, tra cui la fabbrica d'armi Beretta e la società energetica A2a, hanno versato un totale di un milione di euro alla Fondazione ITS Academy Machina Lonati di Brescia. Queste aziende si sono integrate nella fondazione, che si occupa di formazione tecnica e professionale. La collaborazione mira a sostenere programmi educativi e di formazione nel settore industriale. La fondazione opera nel territorio di Brescia e coinvolge diverse realtà locali e nazionali.

Cinque grandi realtà industriali bresciane e nazionali entrano nella Fondazione ITS Academy Machina Lonati di Brescia. Fabbrica d’Armi Pietro Beretta spa, A2a spa, Rubinetterie Bresciane Bonomi spa, Gnutti Carlo spa e Grazioli srl sono i nuovi soci dell'istituto tecnologico superiore. L'ingresso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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