Una città in festa Sport e giochi per tutte le età

EMPOLI Il conto alla rovescia è finito: torna oggi " Empoli fa Sport - Una città in festa ". La seconda edizione sarà un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in quattro aree della città. Un evento che vede protagoniste società sportive, atlete e atleti, famiglie, appassionati e curiosi. A partire dalle 15, sport e movimento per tutti. Due le novità previste per l’edizione 2026; grazie alla collaborazione con Fine Ramps, al Parco Mariambini saranno installate delle rampe da skateboard per la pratica di questo sport urbano. L’altra iniziativa (lanciata da Scomodo, ente gestore dell’ex Cinema La Perla) è a suo modo un evento ludico-sportivo: Guardie e Ladri, edizione urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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