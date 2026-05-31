Una nuova pista di cicloturismo è stata aperta nel bosco, sostituendo un’antica mulattiera. La traccia di terra battuta attraversa la bosco tra le colline di Lecco e Ballabio, sopra Sant’Egidio. La modifica ha alterato il paesaggio naturale, lasciando una cicatrice visibile nel territorio. L’intervento è stato realizzato senza rimozione di vegetazione o interventi di restauro evidenti. Nessuna informazione ufficiale sulla durata dei lavori o sul progetto di gestione futura.

Una cicatrice di terra battuta in mezzo al bosco, al posto di una antica mulattiera. Lo sfregio deturpa irrimediabilmente la valle del torrente Grigna, tra Lecco e Ballabio, a monte di Sant’Egidio. I cartelli sui lavori in corso, commissionati dalla Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, recitano: "Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione delle comunità transorobiche". I lavori sono stati commissionati dalla Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, per un costo di circa 700mila euro. Dove prima c’era un passaggio secolare largo poco più di un metro e mezzo, ora c’è una strada di tre metri, da cui potrebbero passare non solo ciclisti con moutainbike e ebike, ma anche automobilisti in fuoristrada e trialisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una cicatrice nel bosco: "Aperta l’ennesima pista. L’effetto del cicloturismo"

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