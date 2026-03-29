cicloturismo a padova la presentazione del nuovo portale bicitalia alla fiera del cicloturismo

A Padova si terrà la presentazione del nuovo portale Bicitalia durante la Fiera del Cicloturismo, evento dedicato alle attività in bicicletta. Nel frattempo, i dati ufficiali indicano che l’Italia si conferma come seconda meta più visitata nell’Unione Europea, con 458 milioni di presenze turistiche registrate nel 2024. La crescita del cicloturismo si riflette nell’interesse crescente verso le destinazioni italiane.

Integrato con Albergabici il sito Bicitalia.it: una piattaforma all-in-one con itinerari verificati e strutture bike friendly È sempre più forte l’attrattiva che l’Italia esercita su chi viaggia: si impone infatti, per la prima volta, come seconda meta più visitata dell’Unione Europea, con ben 458 milioni di presenze turistiche registrate nel 2024. Il 75% degli arrivi, tuttavia, si concentra su appena il 13% del territorio nazionale, mettendo sotto pressione le città e le destinazioni più popolari. In questo scenario il cicloturismo emerge come una soluzione concreta per una fruizione più equilibrata del territorio, capace di distribuire i... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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