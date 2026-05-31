Lo scorso 28 maggio 2026, durante l’udienza generale in Vaticano, un tifoso dei New York Knicks ha urlato “Pope Leo, go Knicks” mentre il Papa attraversava la piazza in Papamobile. Il video della scena, in cui il Papa risponde, ha fatto il giro del mondo. La scena ha attirato l’attenzione di molti, diventando rapidamente virale sui social media.

La realtà ha superato qualsiasi sceneggiatura hollywoodiana lo scorso mercoledì 28 maggio 2026, quando Papa Leo XIV attraversava in Papamobile la folla radunata in Vaticano per l’udienza generale, ed un tifoso dei New York Knicks ha urlato con insistenza: “ Pope Leo, go Knicks ”. La risposta del Pontefice ha fatto il giro del mondo in poche ore: un chiaro pollice in su, catturato in video e diventato istantaneamente virale sui social network. Il filmato, condiviso dall’account X KnicksMuse, mostra il momento esatto in cui P apa Leo XIV riconosce il grido del fan tra la calca e risponde con un gesto inequivocabile di approvazione. E sì, senza... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un tifoso gli urla “Go Knicks”, il video con la risposta del Papa fa il giro del mondo

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