Travolgente e pure campione di sportività: Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Miami Open battendo 6-1 6-4 Corentin Moutet. Per l'azzurro è la 13esima vittoria consecutiva in un 1000 senza concedere set: 26 di fila, nuovo record). Il match ha avuto storia solo nel secondo parziale, complice un Jannik meno preciso. Il numero 2 al mondo prosegue la corsa verso il Sunshine Double (dopo aver vinto a Indian Wells ), il numero 1 del ranking ( Carlos Alcaraz è stato già eliminato da Korda) e ora attende (stasera ore 21) lo statunitense Alex Michelsen, 40 Atp con cui ha vinto entrambi i precedenti. Ha fatto intanto il giro del web il video di uno scambio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner travolge Moutet, il video del punto annullato fa il giro del mondo

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Sinner da record travolge Moutet in due set e vola agli ottavi del Miami Open. Ora c'è Michelsen facebook

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