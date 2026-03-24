Durante il primo giorno di voto del referendum sulla giustizia del 2026, il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è stato protagonista di un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social. Il politico si era infatti recato al proprio seggio a Milano per esprimere il voto e, all’uscita, si era fermato a parlare con i giornalisti presenti. Proprio in quel momento una passante lo ha contestato in modo plateale, urlando un insulto che ha interrotto per pochi secondi l’intervista. La scena è avvenuta mentre Salvini commentava l’andamento della giornata elettorale. Il leader della Lega stava rispondendo alle domande di un cronista sull’affluenza al referendum sulla giustizia, che nel primo giorno di votazioni ha superato il 46% a livello nazionale, un dato da lui definito incoraggiante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una passante urla “che vomito!” a Salvini fuori dal seggio: il video con la risposta del ministro è imperdibile

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