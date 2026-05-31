Un pericolo quei parapetti Subito la replica | Sono omologati
Poche ore dopo l’apertura al traffico del Ponte Nencioni, un consigliere comunale ha pubblicato un video criticando la sicurezza dei parapetti, definendoli un pericolo. La replica dell’amministrazione è arrivata immediatamente: i parapetti sono stati verificati e sono conformi alle norme di omologazione. La discussione si concentra sulla sicurezza e sulla conformità dei dispositivi di protezione installati sul ponte.
Subito polemiche a poche ore dall’apertura al traffico del Ponte Nencioni. A sollevarle, con tanto di video, il consigliere comunale della Lista Schmidt Massimo Sabatini. "Abbiamo assistito all’apertura di un ponte al pubblico recante però parapetti laterali da cantiere. – attacca Sabatini – Io mi chiedo se tale assetto sia stato collaudato e chi su quel collaudo vi abbia messo la firma. I parapetti da cantiere non possono reggere altro che l’urto con un uomo che scivola (mentre appunto si muove in cantiere); non sono adatti ad urti con masse superiori ed energie cinetiche superiori come quelle di uno scooter che sbanda o peggio ancora se a sbandare fosse un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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