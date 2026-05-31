Un pericolo quei parapetti Subito la replica | Sono omologati

Notizia in breve

Poche ore dopo l’apertura al traffico del Ponte Nencioni, un consigliere comunale ha pubblicato un video criticando la sicurezza dei parapetti, definendoli un pericolo. La replica dell’amministrazione è arrivata immediatamente: i parapetti sono stati verificati e sono conformi alle norme di omologazione. La discussione si concentra sulla sicurezza e sulla conformità dei dispositivi di protezione installati sul ponte.